Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем добровольца

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем добровольца (волонтера). Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что праздник, который появился по инициативе Президента России Владимира Путина совсем недавно, призван воздать должное труду тех, кто бескорыстно трудится на благо общества.

«В нашей республике современные волонтеры являются достойными продолжателями традиций добровольческого движения», — отметил глава республики. Татарстанские волонтеры развивают социальное и культурное, военно-патриотическое и экологическое направления добровольчества.

Без волонтеров невозможно представить проведение крупных соревнований и форумов, подчеркнул Рустам Минниханов. Кроме того, очень важен труд тех, кто помогает ветеранам и инвалидам, воспитанникам детских приютов и всем, кто нуждается в общественном внимании. Волонтеры также обустраивают захоронения ветеранов войны и «возвращают из небытия имена героев».

«В рядах добровольческого движения воспитываются такие ценные качества ответственной личности как гражданственность и патриотизм, инициативность и преданность порученному делу, сострадание к ближнему», — заключил Президент РТ, добавив, что государство и общество высоко ценят деятельность добровольцев.

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