Фанис Калимуллин: Читая рассказ «Алмачуар», вспоминал свое детство

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Гульназ Ахтямзянова). Актер Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Фанис Калимуллин озвучил рассказ «Алмачуар» Галимджана Ибрагимова для сайта Татарского книжного издательства.

«Книгу “Алмачуар” мне еще в первом классе подарила моя сестра. И вот через столько лет книга вновь попала в мои руки. Читая произведение, вспоминал свое детство, чувствовал себя на месте мальчика – главного героя. Сцены Сабантуя, скачки лошадей вошли в мою душу. Здесь важно не только прочитать текст, но и с теплотой душевной донести до слушателя свое отношение к событиям рассказа», – поделился впечатлениями артист.

У Калимуллина уже есть опыт создания аудиокниги – он принимал участие в подготовке аудиокниг для слабовидящих и незрячих, поэтому к озвучиванию рассказа «Алмачуар» приступил без опаски. Произведение можно прослушать бесплатно по данной ссылке.

На сайте Татарского книжного издательства также можно прослушать произведение «Адэм балалары», тоже озвученное Фанисом Калимуллиным.

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