Участники шоу «Играй, гармонь!» и «Поле чудес» реконструируют часовню в Тетюшском районе

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Тетюшском районном Доме культуры состоялся благотворительный концерт лауреатов международных фестивалей, многократных участников телепередач «Играй, гармонь!» и «Поле чудес» – Любови и Виктора Овчинниковых. Об этом пишет газета «Авангард».

Супруги, выступающие в дуэте под названием «Гармония», признались, что с удовольствием сыграли на концерте, исполняли все произведения от души. Собранные от концерта деньги они планируют пустить на благое дело.

«Все собранные средства пойдут на реконструкцию часовни в селе Бессоново», – поделились музыканты.

Любовь Овчинникова – обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Поющая Россия». Ее супруг – заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Мордовия, композитор Виктор Овчинников уже не в первый раз радуют земляков своим творчеством.

На этот раз в программе прозвучали известные песни советских композиторов, народные композиции, а также авторские сочинения. Зрители тепло встречали художественные номера, исполненные под баян и гармошку.

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