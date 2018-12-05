Музей в Свияжске стал лучшим по взаимодействию с креативными индустриями

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» признан одним из лучших примеров взаимодействия между музеями и креативными индустриями, сообщает пресс-служба музея.



В 2018 году Сеть европейских музейных организаций (the Network of European Museum Organisations) опубликовала обзор практик партнерских взаимоотношений между музеями и креативными индустриями в Европе. Цель издания – повысить значимость музеев в области креативной экономики. Практики, включенные в сборник, являются примерами взаимодействия музеев с IT-компаниями, музыкальной и киноиндустрией, а также сектором туризма и бизнеса.



В сборнике собрано 18 примеров сотрудничества музеев с креативными индустриями, в нем представлены Германия, Северная Ирландия, Италия, Эстония, Норвегия и другие. Россию представил Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» с ежегодной театральной лабораторией «Свияжск АРТель».



Театральная лаборатория – это продукт сотрудничества фонда «Живой город» и музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Данный проект предполагает совместную работу опытных профессионалов и начинающих художников, работающих в короткий промежуток времени и с ограниченным бюджетом.



Как источники вдохновения, участники используют архивные материалы, местные рассказы, легенды и все то, что связано со Свияжском. Благодаря сотрудничеству количество посетителей Свияжска увеличилось, а упоминаний в СМИ стало больше. Театральная лаборатория «Свияжск АРТель» сформировала новый образ музея-заповедника, как место для экспериментов, творчества и свободы.

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