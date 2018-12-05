Многофункциональный культурный центр за 6,7 млн рублей открылся в Спасском районе

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В селе Измери Спасского района открылся многофункциональный культурный центр, сообщает администрация Измерского сельского поселения.



Строительство центра состоялось благодаря республиканской программе по строительству объектов культурного назначения. На строительство было выделено 6,7 млн рублей из республиканского бюджета. Новый центр возвели всего за семь месяцев, он рассчитан на 50 посадочных мест.





В торжественной части открытия приняло участие руководство района. Право разрезать красную ленту было предоставлено почетным гостям и главе Измерского поселения Раису Валитову, которые пригласили принять участие в этой церемонии юных жителей села.

Почетные гости стали первыми зрителями нового клуба, на сцене которого выступили самодеятельные артисты района. Глава района Камиль Нугаев, приветствуя собравшихся, пожелал, чтобы новый Дом культуры будет всегда полон и чтобы он жил интересной творческой жизнью.





Всего в текущем году в Татарстане предусмотрено строительство 28 объектов культурного назначения на общую сумму 267,8 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.