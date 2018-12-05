Верхнеуслонские школьники представили на сцене местного Дома культуры постановку «Вий»

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Детская театральная студия «Светлячок» представила на сцене Верхнеуслонского Дома культуры сразу два театральных представления, пишет газета «Волжская новь».

Детская театральная студия работает под руководством Ксении Анохиной второй год подряд. В прошлом году школьники показали сказку «Муха Цокотуха», а в этом году режиссер с юными актерами замахнулись на мистическую повесть Николая Гоголя «Вий».

По мнению постановщика, сюжет повести – один из самых таинственных и увлекательных в классической литературе – получил название по имени персонажа славянской мифологии, чей взгляд снимает действие всех оберегов от нечистой силы.

Верхнеуслонский «Вий» также стал своеобразным театральным блокбастером – с костюмированными сценами, танцами, песнями, со зрелищными трюками и спецэффектами. Главных героев Хому и Паночку сыграли Слава Хурматуллин и Диана Соколова. Вместе с ними на сцену в красочных костюмах выходили и другие герои пьесы в исполнении Булата Закирова, Альфреда Сулейманова, Эльвиры Саляховой, Алексея Некрасова, Антона Романова, Кристины Черемухиной и других.

В спектакле, как и по книге, три ночи в заброшенной церкви у гроба ведьмы предстояло отстоять главному герою – Хоме Бруту, и каждая следующая ночь была страшнее предыдущей. Но, как и в повести Гоголя, страшные мистические сцены перемежались веселыми зарисовками украинского быта казаков.

Во второй театрализации свое творчество продемонстрировали школьники начальных классов. В программу вошли танцы, песни и поучительные истории. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» – под таким девизом были поставлены басни Олеси Емельяновой «Две гусыни», «Как кот в собаки нанимался», «Как медведь к лисе сватался» и «Три клуши».

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