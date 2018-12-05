В ИА «Татар-информ» расскажут о новых услугах, оказываемых МФЦ в Татарстане

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 5 декабря, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о новых услугах, оказываемых МФЦ в Республике Татарстан.

В мероприятии примут участие заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев и директор государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» Ленара Музафарова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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