В ИА «Татар-информ» расскажут о ранней диагностике онкологических заболеваний

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 5 декабря, в 10.30 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная ранней диагностике онкологических заболеваний пищеварительной и дыхательной систем.

В мероприятии примут участие главный внештатный эндоскопист Минздрава РТ, профессор кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА, доктор медицинских наук Владимир Муравьев и заведующий отделением эндоскопии Республиканского клинического онкодиспансера Минздрава РТ, доцент кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА, кандидат медицинских наук Алексей Иванов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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