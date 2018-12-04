Татар-информ

5 декабря 2018, 02:13

Здоровье и среда

В Нурлате с помощью фотоловушек выявили факт сброса токсичных веществ в реку Тарн-Вар

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Здоровье и среда

В Нурлате с помощью фотоловушек выявили факт сброса токсичных веществ в реку Тарн-Вар

Фото: eco.tatarstan.ru

От жителей Нурлата поступило обращение о том, что в прибрежной зоне реки неизвестные сбрасывают производственные стоки.

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии и природных ресурсов РТ с помощью фотоловушек вышли на след нарушителей, допустивших загрязнение реки Тарн-Вар, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее от жителей Нурлата поступило обращение о том, что в прибрежной зоне реки неизвестные сбрасывают производственные стоки. В ходе обследования факт сброса подтвердился. Результаты анализов показали, что сточные воды – токсичны, относятся к жидким отходам четвертого класса опасности.



В воде и почве было превышено содержание загрязняющих веществ – аммония, хлоридов, фосфатов. Оперативные действия экологов позволили задержать автомобиль в момент слива стоков. Транспортное средство было помещено на штрафстоянку.

В настоящее время возбуждено административное производство по трем статьям.

 

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В Нурлате с помощью фотоловушек выявили факт сброса токсичных веществ в реку Тарн-Вар

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