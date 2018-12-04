В Нурлате с помощью фотоловушек выявили факт сброса токсичных веществ в реку Тарн-Вар

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии и природных ресурсов РТ с помощью фотоловушек вышли на след нарушителей, допустивших загрязнение реки Тарн-Вар, сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее от жителей Нурлата поступило обращение о том, что в прибрежной зоне реки неизвестные сбрасывают производственные стоки. В ходе обследования факт сброса подтвердился. Результаты анализов показали, что сточные воды – токсичны, относятся к жидким отходам четвертого класса опасности.





В воде и почве было превышено содержание загрязняющих веществ – аммония, хлоридов, фосфатов. Оперативные действия экологов позволили задержать автомобиль в момент слива стоков. Транспортное средство было помещено на штрафстоянку.



В настоящее время возбуждено административное производство по трем статьям.

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