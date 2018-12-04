Бугульма примет ХII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). C 5 по 7 декабря в спортивном комплексе «Факел» города Бугульмы пройдет ХII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди инвалидов по слуху, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Турнир будет посвящен памяти директора школы-интерната слабослышащих детей, заслуженного учителя Российской Федерации Г. З. Закирова. В состязаниях также примут участие студенты и учащиеся профессиональных образовательных организаций.



Традиционно турнир соберет более ста спортсменов из городов Татарстана, Башкортостана, Самарской области и других российских регионов.

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