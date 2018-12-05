Календарь на 2019 год украсят детские рисунки менделеевцев

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). 13 детей, состоящих на обслуживании в отделении социальной помощи семье и детям «Берег Надежды» в Менделеевском районе приняли участие в республиканский конкурсе рисунков «Моя Родина – Татарстан». Об этом пишет газета «Менделеевские новости».

Ребята с ответственностью подошли к конкурсу: старательно рисовали достопримечательности Татарстана и своего города, придумывали новую символику республики. Работы у всех получились яркими и красивыми.





Организаторы конкурса вручили всем ребятам памятные подарки и призы. А работы двух менделеевчанок – 11-летней Александры Соммер и восьмилетней Виктории Михайловой были выбраны для оформления календаря на 2019 год.

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