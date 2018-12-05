Татар-информ

5 декабря 2018, 05:12

Здоровье и среда

Нижнекамскому инклюзивному арт-кластеру «Рубаха» выделили свыше 700 тысяч рублей

Рекомендуем

Здоровье и среда

Нижнекамскому инклюзивному арт-кластеру «Рубаха» выделили свыше 700 тысяч рублей

Основной упор в следующем году арт-кластер сделает на содействие в трудоустройстве людей-инвалидов.

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Инклюзивный арт-кластер «Рубаха» в Нижнекамске стал победителем двух республиканских конкурсов – на его развитие выделили в общей сложности более 732 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Руководитель арт-кластера Яна Анисимова также рассказала, что помимо денежных средств центр получил большую поддержку от организаций города.

Основной упор в следующем году арт-кластер сделает на содействие в трудоустройстве людей-инвалидов. Из более чем пяти тысяч трудоспособных лиц с ОВЗ в Нижнекамском районе свои рабочие места имеют пока только 1922 человека. Планируется, что сотрудники центра помогут найти работу еще 150 людям.



По словам директора «Рубахи», центр станет точкой объединения интересов инвалидов и работодателей. Также упор будет сделан на дуальном обучении инвалидов: готового списка профессий нет, его будут формировать на основе заявок самих инвалидов. Среди основных направлений деятельности – столярное дело, растениеводство, SMM-маркетинг, лечебный массаж, IT-сфера.

Обучаться люди с ОВЗ будут в образовательных учреждениях Нижнекамска, а в случае выбора необычных профессий – на специально организованных мастер-классах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нурлате с помощью фотоловушек выявили факт сброса токсичных веществ в реку Тарн-Вар
Новости дня
08:28
Опрос: Почти половина россиян уважают свое начальство
08:17
Казани два человека погибли на пожаре в пустующем доме

В поселке Аракчино на Приволжской улице сгорел бревенчатый дом.

08:05
Фанис Калимуллин: Читая рассказ «Алмачуар», вспоминал свое детство

Произведение находится в свободном доступе на сайте Татарского книжного издательства в разделе аудиокниг.

08:00
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем добровольца

Татарстанские волонтеры развивают социальное и культурное, военно-патриотическое и экологическое направления добровольчества.

07:52
Стал известен победитель литературной премии «Большая книга»
07:38
В Госдуме предложили разрешить музыкантам ругаться матом на концертах
07:24
Умер американский актер Филип Боско
07:10
Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России
06:56
В Ростуризме назвали самые популярные у россиян новогодние направления
06:42
Письмо Эйнштейна продали на аукционе за почти 3 млн долларов
06:28
Сегодня в Татарстане потеплеет до –1 градуса

На дорогах республики сохранится гололед.

06:14
Участники шоу «Играй, гармонь!» и «Поле чудес» реконструируют часовню в Тетюшском районе

Любовь Овчинникова – обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Поющая Россия»; ее супруг – заслуженный работник культуры Российской Федерации.

05:12
Нижнекамскому инклюзивному арт-кластеру «Рубаха» выделили свыше 700 тысяч рублей

Основной упор в следующем году арт-кластер сделает на содействие в трудоустройстве людей-инвалидов.

04:16
Музей в Свияжске стал лучшим по взаимодействию с креативными индустриями

Россию представил музей-заповедник «Остров-град Свияжск» с ежегодной театральной лабораторией «Свияжск АРТель».

03:13
Верхнеуслонские школьники представили на сцене местного Дома культуры постановку «Вий»

Верхнеуслонский «Вий» стал своеобразным театральным блокбастером – с костюмированными сценами, танцами, песнями, с трюками и спецэффэктами.

02:13
В Нурлате с помощью фотоловушек выявили факт сброса токсичных веществ в реку Тарн-Вар

От жителей Нурлата поступило обращение о том, что в прибрежной зоне реки неизвестные сбрасывают производственные стоки.

01:12
Бугульма примет ХII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Традиционно турнир соберет более ста спортсменов из городов Татарстана, Башкортостана, Самарской области и других российских регионов.

00:38
Календарь на 2019 год украсят детские рисунки менделеевцев

Работы двух юных менделеевских художниц вошли в календарь 2019 года.

4.12 23:41
В Нижнекамске креативными мероприятиями завершили Год Льва Толстого

Всего по случаю юбилея писателя в библиотеках города и района организовали более 150 событий.

4.12 23:36
Звезды эстрады и поэты поздравят в Москве писателя Рината Мухамадиева с 70-летием

На вечере соберутся знаменитые поэты и писатели, яркие представители татарской эстрады из Казани, Уфы и Москвы.

4.12 23:24
ЦБ объяснил прекращение роста продаж непродовольственных товаров
4.12 23:10
Благотворительный концерт «Радужные сердца» соберет в Казани артистов со всего Татарстана

Мероприятие приурочено к Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря.

4.12 22:51
В Нижнекамске бесплатно раздадут фликеры и проведут рейды безопасности

Дошкольники раздали прохожим световозвращающие наклейки и объяснили, насколько важно быть заметным на дороге.

4.12 22:43
Новогоднюю елку Елабуги украсят ретро-открытки

Всего в городе установят семь новогодних красавиц.

4.12 22:24
В селе Лебяжье Алексеевского района установили поклонный крест

Крест установлен на месте бывшего храма Успения Пресвятой Богородицы.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×