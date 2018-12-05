Нижнекамскому инклюзивному арт-кластеру «Рубаха» выделили свыше 700 тысяч рублей

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Инклюзивный арт-кластер «Рубаха» в Нижнекамске стал победителем двух республиканских конкурсов – на его развитие выделили в общей сложности более 732 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Руководитель арт-кластера Яна Анисимова также рассказала, что помимо денежных средств центр получил большую поддержку от организаций города.



Основной упор в следующем году арт-кластер сделает на содействие в трудоустройстве людей-инвалидов. Из более чем пяти тысяч трудоспособных лиц с ОВЗ в Нижнекамском районе свои рабочие места имеют пока только 1922 человека. Планируется, что сотрудники центра помогут найти работу еще 150 людям.





По словам директора «Рубахи», центр станет точкой объединения интересов инвалидов и работодателей. Также упор будет сделан на дуальном обучении инвалидов: готового списка профессий нет, его будут формировать на основе заявок самих инвалидов. Среди основных направлений деятельности – столярное дело, растениеводство, SMM-маркетинг, лечебный массаж, IT-сфера.



Обучаться люди с ОВЗ будут в образовательных учреждениях Нижнекамска, а в случае выбора необычных профессий – на специально организованных мастер-классах.

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