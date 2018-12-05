Пожилым нижнекамцам рассказали об особенностях заболевания ВИЧ и СПИДа

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). С лекцией о профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в Университете третьего возраста выступила эпидемиолог Нижнекамской центральной районной больницы Вера Нурмухаметова, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Специалист рассказала о трех способах заражения – половой, через кровь и от матери к ребенку. Бытовым путем, например, через полотенце или во время поцелуя, заразиться невозможно.



Также врач отметила, что многие ВИЧ-положительные уверены, что они здоровы – о болезни можно узнать только через три месяца, за это время человек успевает заразить не одного полового партнера.



Сейчас в Нижнекамске зарегистрированы 570 человек с ВИЧ-инфекцией. Чаще всего нижнекамцы заражаются половым путем. Большинство ВИЧ-положительных – это молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет, хотя сейчас вирус диагностируют и у людей старшего возраста – сорока и даже 60 лет.



Инфекционист Зульфия Ганиева рассказала, почему ВИЧ-положительным трудно адаптироваться – общество их отталкивает, поэтому некоторые стараются скрываться и вообще перестают наблюдаться. Также медик отметила, что современные лекарства могут качественно продлить жизнь.



«У нас есть мужчина, который одним из первых встал на учет, еще в 1989 году. И живет активной жизнью до сих пор», – добавила врач.

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