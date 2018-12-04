Жители Набережных Челнов в МФЦ могут заказать доставку сведений из реестра недвижимости

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Жители Набережных Челнов теперь могут заказать в МФЦ курьерскую доставку выписок со сведениями из реестра недвижимости, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Сведения доставят в любое удобное для горожанина место в пределах Набережных Челнов через день после запроса.

В Татарстане услуга по курьерской доставке сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) реализуется как пилотный проект. В сентябре Кадастровая палата по РТ стала оказывать ее для жителей Казани, сейчас «пилот» внедряют в Набережных Челнах.

«За два с лишним месяца доставкой сведений из ЕГРН воспользовались около 1,5 тыс. казанцев. За это время наши курьеры побывали в кафе, детских садах, фитнес-клубах, гостиницах, поликлиниках и даже мечетях и получили немало положительных отзывов. Услуга востребована, поэтому мы решили расширить географию и сейчас начинаем оказывать ее в еще одном крупном мегаполисе республики», – рассказала директор Кадастровой палаты по РТ Ленара Музафарова.

Для физлиц услуга по курьерской доставке будет стоить 500 рублей, для юрлиц – 1,5 тыс. рублей.

ЕГРН – это свод достоверной информации об объектах недвижимости на всей территории России.

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