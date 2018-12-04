«Рубин» заработал почти 634 тыс. долларов на участии своих игроков в ЧМ-2018

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» заработал более 633,9 тыс. долларов на участии своих игроков в прошедшем этим летом в России чемпионате мира по футболу 2018 года. Это следует из опубликованных FIFA данных о размерах компенсаций командам за участие футболистов в мундиале.

Участниками чемпионата мира были три игрока казанского клуба – российские защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов и иранский нападающий Сердар Азмун.

Всего 13 клубов РФ заработали на мундиале свыше 10,3 млн долларов. Больше остальных, 1,82 млн долларов компенсаций, получил «Зенит».

При этом впереди российских команд по доходам оказались клубы Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

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