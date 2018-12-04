Товарооборот между Татарстаном и Финляндией вырос в полтора раза и достиг 560 млн долларов

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В 2017 году товарооборот между Татарстаном и Финляндией вырос в полтора раза по сравнению с 2016-м и достиг 560 млн долларов. Об этом в ходе встречи с Президентом Финляндии Саули Ниинисте сообщил Президент РТ Рустам Минниханов.

Минниханов поблагодарил политика за возможность встречи и рассказал об опыте работы с финскими компаниями, взаимной торговле, взаимодействии в образовании, науке и туризме, контактах между вузами.

Отдельной темой разговора стала жизнь татарской общины Финляндии. Стороны обратили внимание на усилия финских татар по сохранению родной культуры, традиций и языка.

В завершение беседы Рустам Минниханов пригласил Саули Ниинисте посетить Татарстан, когда он в следующий раз будет совершать визит в Россию.

Ранее, в 2015 году, Президент РТ уже встречался с Президентом Финляндии. На этот раз участниками переговоров помимо них были Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов и помощник Президента Татарстана Радик Гиматдинов.

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