В селе Лебяжье Алексеевского района установили поклонный крест

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В селе Лебяжье Алексеевского района Татарстана установили поклонный крест. Об этом пишет местная газета «Заря».

Поклонный крест воздвигнут на месте бывшего храма Успения Пресвятой Богородицы, отмечает издание.



Благочинный Алексеевского благочиния протоиерей Павел Чурашов вместе со священнослужителями провел водосвятный молебен на месте установки креста. В торжественном событии приняли участие и жители села, пришедшие на место святыни.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на храме святого равноапостольного князя Владимира в Алексеевском районе РТ установили крест. Восстановлением храма занимаются жители села Левашево, которые за три года на свои средства установили двери и окна, покрыли крышу.

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