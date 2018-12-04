ЦБ объяснил прекращение роста продаж непродовольственных товаров

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Прекращение в октябре наблюдавшегося с июня роста продаж непродовольственных товаров в России может быть вызвано исчерпанием спровоцированного инфляционным ожиданиями эффекта повышенного спроса. К такому выводу пришли подготовившие комментарий «Экономика» эксперты ЦБ, передает RNS.

Инфляционные ожидания подпитывались ожиданием повышения НДС с 18% до 20% с приходом нового года. Кроме того, по мнению аналитиков, на продажи непродовольственных товаров повлияли ослабление рубля и снижение темпов роста заработной платы.

Согласно информации Росстата, в октябре непродовольственных товаров было продано на 3,2% больше, тогда как в сентябре увеличение продаж равнялось 4,1%.

По данным Банка России, в октябре оборот розничной торговли в целом вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в сентябре он увеличился на 2,2%. В месячном исчислении с учетом сезонности данный показатель не изменился.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российские компании отчитались о резком увеличении инвестиций в III квартале 2018 года.

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