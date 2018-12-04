В Спасском районе ни одно из 70 КФХ не имеет задолженностей по зарплате и налогам

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Фермеры Спасского района Татарстана активно участвуют в программах государственной поддержки сельских товаропроизводителей и работают без долгов. Об этом сообщил глава района Камиль Нугаев на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения, прошедшем в Болгаре.

«Ни одно из фермерских хозяйств не имеет задолженностей по заработной плате, налогам и сборам», – подчеркнул руководитель муниципального образования.

Хозяйствам всех категорий Спасского района в 2018 году выделены субсидии на оказание господдержки по различным направлениям на 92 млн рублей. Из этих средств, выделенных из федерального и республиканского бюджетов, 47,1 млн рублей, или 51,2%, получили крестьянские (фермерские) хозяйства и владельцы личных подсобных хозяйств.

По словам Камиля Нугаева, сегодня на территории района работают 70 фермерских хозяйств и 22 семейные фермы (в том числе девять высокотехнологичных), которые занимаются растениеводством и животноводством.

В Спасском районе из 93,4 тыс. га пашни на долю КФХ и ЛПХ приходится 48,0 тыс. га, или 51%. При этом 20 фермерских хозяйств из 70 обрабатывают более тысячи гектаров сельхозземель. Так, в КФХ Александра Планина площадь пашни составляет 4324 га, Айсылу Мухаметовой – 4629 га, Юрия Семушкина – 1593 га.

Как рассказал Нугаев, местные сельхозпроизводители активно участвуют в программах технической и технологической модернизации сельского хозяйства. Так, с 2016-го по 2018 год фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств района приобрели для обновления парка сельскохозяйственной техники 21 трактор (в том числе восемь энергонасыщенных), десять зерноуборочных комбайнов, пять посевных комплексов, 21 сеялку и 22 культиватора.

На зональном семинаре было отмечено, что по Спасскому району энергообеспеченность на 100 га пашни составляет 178 л. с. (в среднем по РТ – 163 л. с.). По этому показателю район занимает шестое место по республике, уточнил Камиль Нугаев.

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