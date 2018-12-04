Разработанное в РТ приложение M-Help стало победителем всероссийского конкурса

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Разработанное некоммерческой организацией «Новый век» из Казани мобильное приложение для мигрантов M-Help стало победителем всероссийского конкурса «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты».

Приложение признано лучшим в номинации «Лучшее мобильное приложение по правовому просвещению». Церемония награждения с участием уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой прошла сегодня в МГИМО, отмечает пресс-служба некоммерческой организации.

С помощью M-Help мигрант может бесплатно получить онлайн-консультацию у юриста или врача, записаться на прием к врачу, юристу, социальному работнику, уполномоченному по правам человека в РТ и быть в курсе всех новостей, касающихся миграционной политики. Кроме того, оно позволяет с помощью карты служб помощи найти нужное учреждение в любом городе России.

Приложение работает на семи языках: русском, узбекском, таджикском, английском, азербайджанском, киргизском и армянском. Оно разработано на средства гранта Президента России на развитие институтов гражданского общества и поступившее от Татарстана софинансирование.

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