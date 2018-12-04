Рустаму Минниханову презентовали новую центральную библиотеку Хельсинки

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в столицу Финляндии Хельсинки ознакомился с центральной городской библиотекой Oodi и проектом городского комплекса Tripla – новыми проектами финской строительной компании «ЮИТ». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ранее официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова анонсировала обращение к опыту новой библиотеки Хельсинки при реконструкции здания НКЦ «Казань» для размещения в нем Национальной библиотеки Татарстана.

Строившееся три года здание библиотеки Oodi («Ода» по-фински – прим. Т-и) насчитывает три этажа. Первый этаж представляет собой универсальное пространство с несколькими входами, где находятся вестибюль, залы для лекций и мероприятий, помещения для оказания собственно библиотечных услуг и кафе. На втором размещены студии, игровые комнаты, рабочие и конференц-залы, помещения для семинаров. Третий этаж включает книжный магазин, место для отдыха, лобби и кафе.

Административный директор учреждения Кари Лямся рассказал Рустаму Минниханову, что в Oodi будут организовываться различные городские события и культурные мероприятия. Кроме того, здесь будут изучаться новейшие информационные технологии для последующего внедрения в других городских библиотеках.

Кроме того, Президенту РТ представили проект Tripla, предполагающий развитие района Пасила площадью 35 га, где прежде находилось перебазированное теперь железнодорожное депо. Помимо жилых домов здесь разместятся коммерческие центры, торговые площадки и новый транспортно-пересадочный узел, предусмотрено место для новых станций метро.

По словам руководителя проекта Тапио Сало, новый хаб должен стать самым крупным в стране: уже к 2025 году через него должны будут проходить примерно 50 млн пассажиров в год.

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