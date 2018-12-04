Автор кулинарного проекта из Набережных Челнов стала второй на конкурсе «Доброволец России»

(Набережные Челны, 4 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинка заняла второе место в номинации «Помощь детям до 14 лет» конкурса «Доброволец России».

Лидер общественной организации «Детский орден милосердия», ученица лицея № 84 имени Гали Акыша Алия Норова прошла в финал федерального конкурса «Доброволец России» с социальным проектом «Простые рецепты самостоятельной жизни».

Суть проекта заключается в обучении детей-инвалидов с тяжелой патологией приготовлению самых простых блюд. Теперь они сами могут сделать себе яичницу или винегрет, нарезать хлеб, почистить овощи. Для их обучения Алия с помощниками сняла видеоуроки и создала группу в социальных сетях, куда выкладывались ролики.

Всего во всероссийском конкурсе приняли участие 15 тыс. 839 проектов. В финал смогли пробиться 220 претендентов.

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