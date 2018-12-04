(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Альметьевский «Таграс-Химсервис» оштрафовали на почти миллион рублей за порчу земель, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Природоохранные прокуроры и сотрудники Минэкологии выяснили, что из-за разгерметизации емкостей часть жидких отходов цехов, производящих химические продукты, попадала на территорию садового товарищества «Клен» в Альметьевске.

В итоге против руководителя «Таграс-Химсервиса» и самого предприятия возбудили дела по статьям «Порча земель», «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства», «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель», «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» и «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий».

Правонарушителей оштрафовали на 830 тысяч рублей и заставили рекультивировать загрязненные земли.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Арбитражный суд РТ признал ПАО «Татнефть» виновным в незаконном захоронении опасных для экологии отходов и оштрафовал на 40 тысяч рублей.

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