Благотворительный концерт «Радужные сердца» соберет в Казани артистов со всего Татарстана

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 5 декабря, в казанском молодежном центре Ак Барс» состоится благотворительный концерт «Радужные сердца». Будут организованы выступления творческих коллективов со всего Татарстана, ярмарка и мастер-классы, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Желающие смогут больше узнать о логорисовании и изготовлении украшений, для детей будут работать аниматоры. На благотворительной ярмарке будут реализовываться работы подопечных благотворительного фонда «Радуга добра» и волонтеров. Помимо артистов из городов республики на концерте выступят воспитанники музыкальных школ Казани.

Событие приурочено к Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря. Все вырученные средства будут направлены на приобретение новогодних подарков для подопечных благотворительного фонда.

Начнется мероприятие в 17 часов, собственно концерт – в 18 часов.

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