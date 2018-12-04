Российские компании рассказали о резком увеличении инвестиций

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Согласно данным Росстата, в III квартале 2018 года инвестиции в основной капитал увеличились до 5,2% год к году по сравнению с 2,8% во II квартале. Центр развития Высшей школы экономики оценил рост вложений в 3,5% после падения на 1% в первом полугодии, а Российский фонд прямых инвестиций в 4,9%, пишет газета «Ведомости».

При этом аналитики затруднились с определением того, на какие-именно цели были направлены инвестированные средства. По мнению замдиректора Центра развития ВШЭ Валерия Миронова, они могли пойти на приобретение нового оборудования, которое не закупали ранее из-за риска новых санкций и падения рубля.

Главный же экономист ВТБ Капитала по России Александр Исаков обратил внимание на строительство ряда крупных объектов. Однако в целом строительство за III квартал сократилось на 0,4% год к году. А импорт и выпуск в машиностроении в эти три месяца росли медленнее, чем ранее.

«Одна статистика очевидно не соответствует другой», – резюмировал глава направления «Макроэкономика» Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов, подчеркнув, что увеличение инвестиций обязательно должно было проявиться.

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