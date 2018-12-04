СМИ: Центробанк хочет получать информацию о крупных валютных сделках

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Банк России рассчитывает на получение от крупнейших игроков валютного рынка информации о предстоящих сделках, которые могут сказаться на курсе рубля. Пока что речь идет только об обсуждении этой идеи, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на три источника.

По информации собеседников агентства, еще в начале октября Совместный совет по валютному рынку Национальной финансовой ассоциации рекомендовал торгующим на валютном рынке фирмам привести свои действия в соответствие с Глобальным кодексом валютного рынка. В частности, он предполагает информирование регулятора о заявках клиентов на сделки, которые могут оказаться нацелены на дестабилизацию рынка.

Идея будто бы возникла при обсуждении кейса бывшего директора трейдера HSBC Марка Джонсона. Он был осужден в США на два годя тюрьмы за разработку схемы, позволяющей провоцировать скачки курса и продавать валюту по завышенной цене. По данным источников, впервые она была выдвинута 21 июня, а ее реализация возможна не ранее будущего года.

Позднее первый зампред Центробанка Сергей Шевцов заявил журналистам, что регулятор не намерен требовать от участников рынка информации обо всех нестандартных сделках с валютой, но рекомендует это делать. «Мы говорим о нестандартном поведении. К каждому участнику слово “нестандартно" отдельно применимо», – приводит его слова агентство «Прайм».

Кроме того, ЦБ предупредил Сбербанк о вероятном дополнительном контроле за крупными сделками на финансовых рынках, информирует ТАСС со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Беллу Златкис.

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