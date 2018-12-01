Наставник сборной Татарстана по прыжкам в воду: Кубок Президента РТ прошел на уровне мировых серий

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду Павел Муякин поделился впечатлениями от турнира на Кубок Президента РТ, в котором его подопечные завоевали 12 наград.

«Ребята выступили очень достойно, несмотря на то, что у нас было мало времени на то, чтобы предупредить международную организацию о планировании [турнира]. Проведение очень хорошее, я не вижу отличий от мировых серий или чемпионатов мира. Единственное отличие – зрителей меньше», – подчеркнул специалист.

Отдельно наставник сборной Татарстана похвалил прыгунов республики: «Очень успешное выступление наших спортсменов оставляет приятное и перспективное ощущение того, что нам любые соревнования по плечу. В дальнейшем это прибавит спортсменам психологической уверенности на более серьезных стартах».

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