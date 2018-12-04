Прыгунья в воду из Татарстана завоевала три золотые награды в турнире на Кубок Президента РТ

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Прыгунья в воду из Татарстана Карина Шкляр завоевала три золотые награды в турнире на Кубок Президента РТ, после чего прокомментировала свое выступление.

«Я завоевала три медали, но это была моя обязанность, по-другому было нельзя. Я выполнила свою цель, будем работать дальше. Это рядовая победа для меня. Через такие соревнования мы готовимся к более серьезным стартам, например, к чемпионатам России и Европы», – пояснила спортсменка.

Также она похвалила организацию состязаний: «Мне кажется, такое мероприятие является прорывом для Казани, потому что с первого раза оно прошло на должном уровне. Классные соревнования, организация на высшем уровне».

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