(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). С нового года дела районных судов будут автоматически регистрироваться в прокуратуре РТ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков и начальник регионального управления Судебного департамента РТ Зявдат Салихов подписали протокол об информационном взаимодействии между ведомствами.

«Подписанный документ необходим для скорейшей реализации Временного регламента информационного обмена между органами прокуратуры и судебными органами РФ», – отметил Руслан Галиев.

Ожидается, что с 1 января 2019 года информация о делах, поступающих на рассмотрение в районные суды республики, будет автоматически регистрироваться в прокуратуре РТ, что значительно уменьшит время ввода данных и сведет к минимуму количество допускаемых ошибок.

В церемонии подписания документов приняли участие также первый зампрокурора РТ Сергей Старостин и начальник управления правовой статистики прокуратуры РТ Владимир Посохов, а также заместители начальника управления Судебного департамента.

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