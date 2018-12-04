В Нижнекамске бесплатно раздадут фликеры и проведут рейды безопасности

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал проект «Засветись!», в его рамках состоится более десятка мероприятий – рейды, флэшмобы, пресс-конференции и другое. Главная цель событий – чтобы как можно больше людей начали пользоваться фликерами, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В текущем году по Нижнекамскому району зарегистрировано 97 наездов транспортных средств на пешеходов, в которых пять человек погибли и 98 получили травмы. Всего по Татарстану число наездов насчитывается 1252. По словам сотрудников госучреждения «Безопасность дорожного движения», более половины аварий произошло в темное время суток с пешеходами, не имеющими на себе световозвращающие элементы.



Блестящая наклейка на куртку действительно способна предотвратить наезд. Эксперты утверждают, что при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25 – 50 метров, но если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150 – 200 метров, а при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со ста метров до 350 метров – это дает водителю 15 – 25 секунд для принятия решения.



Первые акции уже стартовали. Малыши из детского сада № 9 устроили дежурство на площади Лемаева. Дошкольники раздали прохожим световозвращающие наклейки и объяснили, насколько важно быть заметным на дороге в темное время суток. Организаторы сообщили, что подобные акции будут проводиться в течение недели в разных парках города.





В субботу для посетителей ТЦ «Планета» магазин «Мир удивительных товаров» подготовит выставку-продажу фликеров, а специалисты по дорожной безопасности проведут игру-викторину по правилам дорожного движения, где за каждый правильный ответ участники бесплатно получат световозвращатель.

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