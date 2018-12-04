Роспотребнадзор выявил три татарстанские компании, фальсифицирующие молочку

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В октябре-ноябре 2018 года специалисты Роспотребнадзора выявили три татарстанские компании, фальсифицирующие молочную продукцию.
В черный список попали ООО «Арча» (Балтасинский маслодельно-молочный комбинат), Зеленодольский молокоперерабатывающий комбинат (территориально расположенный в Буинске) и «Экопродукт» Сабинского района РТ.
При этом, как уточняет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ, информация о выявлении на потребительском рынке фальсифицированного сыра с маркировкой татарстанских производителей поступила от коллег из Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Московской, Свердловской и Ростовской областей.