Звезды эстрады и поэты поздравят в Москве писателя Рината Мухамадиева с 70-летием

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Татарском культурном центре Москвы 10 декабря состоится творческий вечер, посвященный 70-летию российского писателя и общественного деятеля Рината Мухамадиева. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

На вечере соберутся знаменитые поэты и писатели, яркие представители татарской эстрады из Казани, Уфы и Москвы – все они поздравят юбиляра. Среди них будут заслуженный артист России, Татарстана и Башкортостана Идрис Газиев, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ярамир Низамутдинов и многие другие.

Мухамадиев является лауреатом Государственной премии имени Габдулы Тукая, международной премии Турции, премии стран Азии и Африки «Лотос», премий имени Андрея Платонова и имени Михаила Шолохова.

Его авторству принадлежит более 30 книг, изданных на татарском, русском и других языках мира. Читателям хорошо известны его романы и повести: «Ак кыялар турында хыял» («Мечта о белых скалах»), «Кенэри читлек кошы» («Львы и канарейки»), «Сират купере» («Мост над адом»), «Утлы таба остендэ» («Крушение»), «Алланың кашка тэкэсе» («Тени в сумерках») и другие.

Вход на творческий вечер будет свободным.

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