(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане в два раза увеличилось количество некачественного мяса на прилавках. Если за первые девять месяцев 2017 года не соответствовали стандартам 1,5% мясной продукции, то за аналогичный период 2018-го не отвечали показателям качества уже 3,9% мяса.

По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по РТ, специалисты уже изъяли более 5 тонн испорченной мясной продукции и выписали 510 штрафов недобросовестным продавцам на общую сумму 3 млн 749 тыс. рублей.

Всего эксперты Роспотребнадзора проверили 485 организаций торговли и общественного питания.

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