Мухаметшин: При цене молока 12–14 рублей за литр содержание коровы себя не оправдывает

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поблагодарил сельчан, которые в условиях низких закупочных цен на молоко не отказываются от содержания коров и заботятся о сохранении дойного стада в республике.

«Как только упали закупочные цены, крестьяне начали уменьшать поголовье. Ничего с этим не поделаешь, потому что они чувствуют, что при цене 12–14 рублей за литр молока содержание коровы себя не оправдывает», – сказал Мухаметшин на зональном семинаре-совещании в Болгаре по вопросам повышения деловой активности сельского населения. Он поблагодарил тех, кто даже в такой непростой ситуации не стал сокращать поголовье.

По словам Мухаметшина, из республиканского бюджета для компенсации низких закупочных цен на молоко было направлено 800 млн рублей. Он также обратил внимание на необходимость создания небольших кооперативов на поселенческом уровне. «Мы сделаем единую систему сбора продукции и поддержки всех товаропроизводителей на селе», – пообещал председатель Госсовета Татарстана.

Как отметил на семинаре-совещании глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов, благодаря господдержке в ряде районов удалось сохранить поголовье скота. Положительная динамика наблюдается в Новошешминском, Спасском, Алькеевском, Аксубаевском и Черемшанском районах. По словам министра, Татарстан – единственный регион России, где на поддержку малых форм хозяйствования и повышение деловой активности сельского населения ежегодно выделяется огромная сумма – более 2 млрд рублей. К тому же каждый год увеличиваются средства на грантовую поддержку фермеров.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, в ходе посещения Спасского района глава парламента республики осмотрел выставку местных товаропроизводителей, на которой, в частности, была представлена сельхозтехника, собранная местными умельцами.

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