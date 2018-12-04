(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Дело о гибели мальчика из Татарстана в сочинской ливневке прекращено в связи с примирением сторон, сообщает РИА Новости.
«Дело прекращено в связи с примирением сторон», – сообщил РИА Новости представитель Лазаревского суда.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 3 августа семилетний мальчик из Нижнекамска, находившийся на отдыхе в Сочи вместе с бабушкой, провалился в ливневую канаву и погиб. Тело мальчика нашли в море спасатели. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».