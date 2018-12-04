В Татарстане за получение жилья по поддельной подписи осудили экс-главу районного исполкома

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане за получение жилья по поддельной подписи осудили экс-главу исполкома Менделеевского района, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд выяснил, что в 2010 году мужчина, находясь в отпуске, подделал подписи и. о. главы исполкома в документах о выделении ему служебного жилья – однокомнатной квартиры в Менделеевске, а затем приватизировал ее на себя.

При этом злоумышленник не являлся нуждающимся в улучшении жилищных условий. Причиненный муниципальному бюджету ущерб оценили в 400 тысяч рублей.

В итоге по статье «Мошенничество в крупном размере» подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в полтора года.

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