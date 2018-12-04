Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» стал участником проекта Сергея Безрукова

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Лауреаты Открытого татарстанского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» представили направление эстрадного искусства на Первом международном большом детском фестивале, который с 18 ноября проходит в Москве под руководством Сергея Безрукова. «Созвездинцы» презентовали программу «Поют и танцуют дети Татарстана», сообщает пресс-служба фестиваля.

В двухчасовом концерте приняли участие артисты хореографической студии театра танца «Дорога из города», вокалисты Миляуша Нугманова, Ильдус Хасанов, Диана Гайнутдинова, Нурлан Исмаилов, Софья Лебедева и конферансье Абдулахат Алижанов (Лаишево).

«Наш фестиваль, безусловно, украсили яркие, динамичные вокальные и хореографические номера талантливых юных артистов из Татарстана. Этот яркий насыщенный фестивальный день надолго запомнится всем, кому посчастливилось его посетить!» – отметил Сергей Безруков после просмотра постановки юных татарстанских эстрадников.

В рамках off-программы фестиваля генеральный продюсер «Созвездия-Йолдызлык» Дмитрий Туманов выступил с мастер-классом «Территория счастья педагогов творческих коллективов и их воспитанников».

Для справки.

Церемония закрытия фестиваля состоится сегодня, 4 декабря, в большом зале Московского международного дома музыки. В течение двух недель в проекте участвовали лучшие культурные проекты регионов России – детские и молодежные театры и студии Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Новосибирска, Саратова, Тулы, Тюмени, лауреаты XXII всероссийского фестиваля визуальных искусств «Орленок».

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