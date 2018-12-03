Татар-информ

4 декабря 2018, 17:02

Экономика и финансыСельское хозяйство

Инновационный птицекомплекс «Челны-Бройлер» увеличит поголовье птиц до 52 млн

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Экономика и финансыСельское хозяйство

Инновационный птицекомплекс «Челны-Бройлер» увеличит поголовье птиц до 52 млн

Фото: Абдул Фархан

В среднем за сутки предприятие производит 144 тонны готовой продукции более 300 наименований.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Наиль Селиванов). Инновационный птицекомплекс «Челны-Бройлер» является одним из крупнейших производителей куриного мяса в России и входит в состав вертикально-интегрированного холдинга «АГРОСИЛА» – ведущего сельскохозяйственного производителя Поволжья. Внедрение инноваций позволило «Челны-Бройлеру» увеличить поголовье птицы в 2018 году до 52 млн.

Отмечая важность применений инноваций в аграрном секторе, генеральный директор АО «АГРОСИЛА» Светлана Барсукова подчеркнула: «Инновационный подход позволяет нам быть лидерами в сельскохозяйственной отрасли на рынке продуктов питания из птицы. Инновации делают нас гибкими, что позволяет очень эффективно и быстро перестраиваться. Внедрение инновационных технологий на текущий момент среди предприятий сельского хозяйства очень важно, поскольку технологии не стоят на месте и вкусовые предпочтения развиваются динамично. Люди начинают выбирать вкусное и полезное. Мы меняем технологические процессы на предприятиях холдинга, в том числе на “Челны-Бройлере”. Мы отвечаем на те запросы, которые предъявляет потребитель и рынок к производителям сельскохозяйственной продукции и продуктов питания».

В этом году «Челны-Бройлер» начал выращивать в производственных масштабах цыплят кросса «Росс-308», удачно дополнив традиционное выращивание кросса «Кобб-500». Данные кроссы бройлеров являются лидерами на мировом птицеводческом рынке. Эти породы пользуются большой популярностью среди птицеводов, давая отличные результаты по скорости роста и набору мышечной массы, в частности, прирост веса за сутки составляет 62 г. Все это усиливается тем, что комбикорма, применяемые для кормления птицы, изготавливаются из родного зерна, выращенного и переработанного предприятиями, входящими в холдинг «АГРОСИЛА». Корма полностью удовлетворяют потребности птицы в питательных веществах и позволяют максимально проявить генетический потенциал каждого кросса.

Заместитель генерального директора АО «АГРОСИЛА» по вопросам деятельности ООО «Челны-Бройлер» Айрат Гыйльфанов подчеркнул: «Куры пород “Кобб-500” и “Росс-308” дают большое количество яиц и высокий процент выводимости цыплят, а это в свою очередь обеспечивает преимущество при снижении себестоимости инкубационного яйца и суточных цыплят». Важно и то, что условия содержания и кормления бройлеров кроссов «Кобб-500» и «Росс-308» практически идентичны.

Гыйльфанов также отметил, что в этом году будет выращено более 52 млн голов птицы, что составляет примерно 120 тыс. тонн в живом весе при среднесуточном привесе около 62 г, а живой вес каждой головы составляет 2,4 кг при сохранности около 94–97%.

Во время экскурсии по предприятию были показаны условия содержания, откорма и забоя птицы. Все это делается по передовым технологиям на самом современном оборудовании, что позволило развить просто гигантские объемы выращивания и переработки мяса птицы: в среднем в сутки обрабатывается 160 тыс. голов птицы, при таком темпе в каждую секунду «вылетают» три тушки, что дает в день 144 тонны готовой продукции более 300 наименований.

Отвечая на вопрос журналиста ИА «Татар-информ», Светлана Барсукова отметила: «Планы холдинга на 2019 год – очень большие. Во-первых, мы хотим модернизировать нижнекамскую площадку “Челны-Бройлера”. Для этого мы планируем перейти частично на клеточное выращивание птицы, чтобы выйти на увеличение выхода готовой конечной продукции. В 2019 году мы собираемся произвести эту реконструкцию. Инвестиции в “Челны-Бройлер” составят около 500 млн рублей. Во-вторых, у нас большие планы по взаимодействию с сетями быстрого питания Корика. Для этого приобретается соответствующее передовое оборудование. В-третьих, мы собираемся увеличить выпуск продукции самого высокого качества по стандартам халяль, которая в настоящее время очень востребована на рынке. Поэтому мы заложили средства для приобретения дополнительного оборудования самого высокого качества».

Холдинг ставит большие планы на 2019 год по расширению географии своих поставок. «У нас в планах организация поставки готовой продукции, особенно мяса птицы, за пределы Российской Федерации, поскольку это дает более высокую добавленную стоимость. Наше оборудование на “Челны-Бройлере” позволяет поставлять продукцию за границу по заказам иностранных потребителей. Уверена, что в 2019 году будет экспортироваться наша продукция в азиатские страны, такие как Китай, Гонконг, Малайзия. При этом мы учитываем, что вкусовые пристрастия азиатских стран в корне отличаются от существующих в России и в Европе», – продолжила Светлана Барсукова.

При этом генеральный директор АО «АГРОСИЛА» подчеркнула, что основные усилия по расширению клиентуры и ареала поставок будут сконцентрированы в Европейской части России.

Инновационный птицекомплекс «Челны-Бройлер» является одним из крупнейших производителей куриного мяса в России. В его состав входят 11 площадок, рассчитанных на выращивание более 50 млн голов в год, уникальный племрепродуктор, два крупнейших в Поволжье инкубатора общей мощностью 67 млн яиц в год, завод по переработке куриного мяса и цех по производству колбасных изделий. «Челны-Бройлер» осуществляет полный цикл производства: от получения инкубационного яйца и вывода молодняка до производства и реализации готовой продукции потребителю. На долю предприятия приходится более 65% мяса бройлеров от общего объема продукции, производимой в Республике Татарстан. 

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