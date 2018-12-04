Спортсмены из Татарстана завоевали 12 медалей в турнире на Кубок Президента РТ по прыжкам в воду

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). В казанском Дворце водных видов спорта завершился первый международный турнир на Кубок Президента РТ по прыжкам в воду, в котором спортсмены из Татарстана завоевали 12 медалей.

Три медали высшей пробы в копилку сборной Татарстана принесла Карина Шкляр. На ее счету блестящий индивидуальный прыжок с трёх метров, «золото» в синхронных прыжках в паре с Мариной Шишкановой и ещё одна золотая награда за прыжок с метрового трамплина.

Также три золотые награды оказались у Артема Трубинина — трехметровый трамплин, десятиметровый и синхронный прыжки.

Три медали для республиканской команды принес Глеб Касьянов. Он оказался лучшим на десятиметровой вышке и на метровом трамплине, а также завоевал «бронзу» на трехметровом трамплине.

Валерия Кравцова добыла для республики бронзу на трехметровом трамплине.

«Эти соревнования являются пробными. Как такового отбора на соревнования не было, мы смотрим перспективы на следующий год», — рассказал главный тренер сборной Татарстана Павел Муякин.

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