Иржи Секач и Андрей Педан сыграют на Кубке Первого канала

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Два игрока «Ак Барса» выступят на втором этапе Еврохоккейтура-2018 – Кубке Первого канала. Защитник Андрей Педан сыграет за сборную России, нападающий Иржи Секач – за сборную Чехии.

«Турнир пройдет с 13 по 16 декабря в Ледовом дворце, на территории «Парка Легенд» в Москве, матч Финляндия – Чехия состоится в Хельсинки. Также одна игра пройдет на футбольном стадионе “Санкт-Петербург” – поединок на открытом воздухе между сборными России и Финляндии», – отмечает пресс-служба хоккейного клуба «Ак Барс».

В текущем сезоне Педан провел 23 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности +18. Секач сыграл 35 матчей, набрав 28 (14+14) очков при показателе полезности +15. Оба хоккеиста принимали участие в первом этапе Еврохоккейтура – Кубке Карьяла.

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