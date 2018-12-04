(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Двое парней из Казани попытались перебросить через стену ИК-3 бутылки с телефонами, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Сотрудники исправительной колонии, расположенной в селе Пановка Пестречинского района РТ, задержали на территории легковушку с двумя парнями в возрасте 25 и 22 лет.

Выяснилось, что казанцы приехали к стенам учреждения, чтобы перебросить через ограждение мобильные телефоны. В процессе обыска у парней изъяли две пластиковые бутылки с семью мобильниками и двумя сим-картами.

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