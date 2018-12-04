Татар-информ

4 декабря 2018, 18:58

Общество

В Габишево Лаишевского района заселят 60-квартирный соципотечный дом

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Общество

В Габишево Лаишевского района заселят 60-квартирный соципотечный дом

В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки – работники бюджетной сферы, а также врачи-грантополучатели и дети-сироты.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). 5 декабря состоится заселение 60-квартирного дома № 5 по улице Северная в микрорайоне «Северный» села Габишево Лаишевского района, сообщает Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки – работники бюджетной сферы, а также врачи-грантополучатели и дети-сироты. Все квартиры сдаются в чистовой отделке. В каждой квартире уже имеются двухконтурные котлы индивидуального отопления, система пожаротушения, счетчики учета воды, газа и электроэнергии.

Всего согласно эскизу застройки, в микрорайоне «Северный» предполагается возвести шесть домов на 348 квартир, из них два дома на 116 квартир Госжилфонд передал соципотечникам в конце 2016 года. Кроме того, в высокой степени готовности в микрорайоне находится еще одна новостройка: 60-квартирный дом № 6. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2018 года.

Среди счастливых обладателей ключей – 25-летний участковый терапевт Лаишевской Центральной районной больницы Эльдар Идрисов. Он улучшает свои жилищные условия в рамках республиканской программы предоставления грантов врачам-специалистам. В новостройке молодой человек получит ключи от однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров. В Лаишевскую ЦРБ он пришел в сентябре 2017 года сразу после окончания интернатуры. В настоящее время врач снимает «однушку» в Казани, на дорогу до работы и обратно ежедневно на машине приходится тратить до двух и более часов. Поэтому Эльдар очень рад новой квартире и с переездом затягивать не собирается. По его словам, лучше платить ипотеку за свое жилье, чем жить на съемных квартирах.

25-летний Владимир Автономов получает по программе предоставления жилья детям-сиротам однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра. Молодой человек пока живет в съемной квартире в Казани, а работает на птицефабрике «Яратель» в селе Габишево. Теперь до работы ему рукой подать, а в соседней деревне у молодого человека проживает бабушка.

С момента начала в 2005 году по настоящее время в рамках программы социальной ипотеки свои жилищные условия улучшили в общей сложности 113 тыс. татарстанских семей. Из них с начала 2018 года – 5,8 тыс. семей.

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