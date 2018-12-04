«Ипотечное решение за 2 часа»: спецпредложение от «Национальной Фабрики Ипотеки»

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). С 5 декабря 2018 года «Национальная Фабрика Ипотеки» начинает реализацию специального «сервиса решений» в рамках предновогодней акции по залоговым кредитам. Акция проводится до конца декабря.

В рамках данного спецпредложения клиенты и партнеры НФИ смогут получить одобрение по ипотечной заявке максимум за два часа и сразу готовиться к сделке. Данная опция действует для всех «залоговых» программ. Это кредиты на развитие бизнеса, кредиты на потребительские нужны, ремонт и благоустройство, различные цели (под залог квартиры) и кредиты на консолидацию (объединение) долгов с целью снижения нагрузки на семейный бюджет.

Помимо ускорения процедуры оформления сделки всем счастливчикам, которые оформят кредит по данным программам НФИ в декабре, будут вручены подарочные сертификаты – на покупки к новогоднему столу.

Акция проводится в городах присутствия компании – Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Волгограде и Екатеринбурге.

Кроме того, заявки по стандартам «Национальной Фабрики Ипотеки» принимаются из таких городов нахождения залога, как Пермь, Челябинск, Тюмень, Псков, Великий Новгород, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Рязань, Калуга, Тула, Тверь, Самара, Ульяновск, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Чебоксары, Стерлитамак, Благовещенск (Башкортостан), Октябрьский, Нефтекамск, Салават, Туймазы, Саратов и Энгельс, а также из городов Московской и Ленинградской областей.

Заместитель генерального директора «Национальной Фабрики Ипотеки» Игорь Жигунов заметил: «Тенденция к повышению рыночных ставок уже стимулирует клиентов принимать решение о сделке быстрее. В декабре, когда рынок наиболее активен, очень важно дать клиентам и партнерам решение, позволяющее максимально быстро и комфортно выйти на сделку. “Национальная Фабрика Ипотеки” учитывает тенденции рынка, поэтому мы объявили декабрь месяцем “экспресс-сроков и решений”. У клиентов и партнеров есть отличная возможность воспользоваться данной акцией и получить быстро деньги на разные цели. Особенно актуально предложение для индивидуальных предпринимателей и семей, которые планируют завершить крупные покупки до конца года».

«Национальная Фабрика Ипотеки» – это специализированный оператор российского ипотечного рынка (www.ipoteka24.ru). Она формирует на собственном балансе крупные пулы ипотечных закладных, в том числе с целью последующих сделок секьюритизации. Входит в группу компаний «Регион» (www.region.ru).

Менеджмент компании имеет большой опыт в ипотечном бизнесе: команда во главе с Русланом Исеевым ранее реализовала целый ряд успешных бизнес-проектов ипотечного рынка. Они стояли у основ бизнеса Банка «Дельта Кредит» и «Городского Ипотечного Банка» (группа Morgan Stanley), первыми среди частных независимых российских банков осуществили в 2006 года трансграничный выпуск ипотечных облигаций (сделка была признана лучшей секьюритизацией на развивающихся рынках 2006 года по версии ISR), вывели Банк ЖилФинанс в число лидеров рынка залогового кредитования, успешно закрыли 12 сделок по секьюритизации ипотеки в рамках программ АИЖК, включая первый выпуск ипотечных облигаций в рамках программы АИЖК «Фабрика ИЦБ».

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