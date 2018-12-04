Минниханов обсудил с министром экономики Финляндии проекты в сфере образования и ИТ-технологий

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром экономики Финляндии Микой Линтиля, предложив развивать совместные проекты в сфере ИТ-технологий, транспорта, переработке отходов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В числе перспективных направлений для дальнейшего наращивания сотрудничества Президент Татарстана обозначил сферу образования, инфокоммуникационные технологии, транспорт и логистику, переработку отходов и другие сферы», – сказали в пресс-службе.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Президента РТ в Хельсинки. В беседе с министром Рустам Минниханов отметил системное развитие деловых контактов между Татарстаном и Финляндией. В 2017 году объёмы взаимной торговли достигли 560 млн долларов, что в 1,5 раза выше уровня 2016 года.

В свою очередь министр экономики Финляндии подчеркнул, что у Татарстана есть большой экономический и инвестиционный потенциал. Он поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к всестороннему сотрудничеству с Финляндией и поддержку финских инвесторов.

В ходе встречи Рустама Минниханова и Мики Линтиля состоялось подписание документов о сотрудничестве между казанским технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и финским агентством по развитию предпринимательства Business Oulu. Также ИТ-парк договорился о взаимодействии с инвестиционным агентством Helsinki Business Hub.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.