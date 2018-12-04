Задолжавший за неделю проживания постоялец казанского хостела украл деньги из сумки сотрудника

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Задолжавший за неделю проживания постоялец казанского хостела украл из сумки сотрудника 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На днях в отдел полиции «Ямашевский» обратился владелец одной из частных гостиниц Казани. Он рассказал, что неизвестный украл деньги из сумки, оставленной в подсобном помещении.

На записях с камер видеонаблюдения полицейские обнаружили подозрительного мужчину, который проникает в служебное помещение, убедившись, что его никто не видит. В кратчайшие сроки личность злоумышленника была установлена.

Выяснилось, что 31-летний житель Казани не только похитил деньги, но и не оплатил недельное проживание в хостеле. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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