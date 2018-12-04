В Набережных Челнах после столкновения машин 16-летняя пассажирка впала в кому

(Набережные Челны, 4 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах два 18-летних водителя попали в ДТП, после которого 16-летняя пассажирка впала в кому, сообщает Госавтоинспекция Автограда.

ДТП произошло вчера вечером на перекрестке проспектов Хасана Туфана и Сююмбике.

18-летний водитель «десятки», двигаясь по проспекту Сююмбике, столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис» под управлением сверстника.

В результате столкновения «Хендэ» откинуло на разделительную полосу.

Оба водителя доставлены в больницу, 16-летняя пассажирка «десятки» впала в кому второй степени.

Следствию предстоит установить, в чем причина аварии и кто в ней виноват, подчеркивает отдел пропаганды ГИБДД.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.