Татар-информ

4 декабря 2018, 16:20

Сельское хозяйство

В Татарстане впервые обучат управленцев для сельхозотрасли по поручению Президента РТ

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Сельское хозяйство

В Татарстане впервые обучат управленцев для сельхозотрасли по поручению Президента РТ

Фото: архив/Рамиль Гали

Обучение исполнительных директоров для сельскохозяйственных кооперативов будет проходить на базе Казанского кооперативного института.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Новое ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ» будет проводить курсы по обучению кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) по поручению Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Обучение будет проходить на базе Казанского кооперативного института. «Отличие от обычных курсов — новый формат подготовки кадров, который предполагает участие Минсельхозпрода республики в итоговой аттестации слушателей», — отметили в ведомстве. Слушатели, успешно прошедшие аттестацию по завершении курсов, будут включены в ведомственный реестр и получат статус аккредитованных исполнительных директоров для кооперации.

На первые два модуля из трех слушатели будут зачисляться на конкурсной основе строго по направлению от действующих кооперативов. Но есть и исключение: приниматься вне конкурса будут слушатели, направленные на обучение группой из пяти и более предпринимателей, занимающихся сельским предпринимательством. «Обучение будет проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. Набор на курсы будет проводиться на два потока. Слушателями первого станут 25 человек из районов Татарстана, второй поток будет межрегиональным и будет набран из представителей других регионов», — сообщил ИА «Татар-информ» руководитель научно-образовательного центра развития кооперации Казанского кооперативного института Ренат Мамаев.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», решение о создании государственного бюджетного учреждения «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» принято по поручению Президента республики Рустама Минниханова. Новая структура призвана оказывать информационно-консультативные услуги сельскому населению и содействовать развитию малых форм хозяйствования в аграрном секторе. Сегодня на селе наиболее востребованы сельскохозяйственные потребительские кооперативы, поэтому в кооперативные объединения нужно привлечь как можно больше населения, владельцев частных крестьянских подворий и личных подсобных хозяйств, считают в Минсельхозпроде РТ. По данным ведомства, в республике в текущем году создано 50 новых потребительских кооперативов.

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