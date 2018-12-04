Валерия Белова

4 декабря 2018, 15:38

Здоровье и среда

Младенческая смертность в Татарстане снизилась до общемировых показателей

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Здоровье и среда

Младенческая смертность в Татарстане снизилась до общемировых показателей

Фото: архив/Николай Александров

Республику и лучшую по статистике Японию разделяют сотые доли процента.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). Младенческая смертность в Татарстане снизилась до общемировых показателей. Об этом журналистам рассказала первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева.

«В Татарстане младенческая смертность находится на уровне европейских стран. Думаю, есть все возможности довести показатели до уровня Японии. Там она 2,5 промилле (1 промилле = 0,1 процента), в Татарстане – 4 промилле», – отметила первый заместитель министра.

По словам Татьяны Яковлевой, если общая смертность зависит от многих факторов, младенческая в почти 100% случаев – от врачей.

«Младенческая смертность в 95 процентах случаев зависит от оказания медицинской помощи, от медиков. Если медик квалифицированный, если имеется хорошая материально-техническая база, то младенческая смертность обычно низкая», – объяснила федеральный спикер.

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