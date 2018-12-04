(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Технологический процесс в цехе № 12 завода «ТАИФ-НК» из-за пожара не нарушен, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее агентство сообщало, что сегодня около 12.38 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о небольшом возгорании на одном из объектов в промзоне Нижнекамска.

В 12.52 огнеборцы ликвидировали последствия пожара площадью два квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал, технологический процесс нарушен не был.

В «ТАИФ-НК» отказались давать какие-либо комментарии.

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