Казанец получил год строгого режима за кражу украшений на 250 тысяч рублей

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Казанец получил год строгого режима за кражу украшений из частного дома в Вишневке, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд выяснил, что вечером в середине апреля 40-летний мужчина разбил окно и проник в один из частных домов на улице Тамчы. Оттуда он вынес золотые украшения, часы и прочее имущество на 250 тысяч рублей.

Суд признал его виновным по статье «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, с незаконным проникновением в жилище».

Казанец отправится в колонию строгого режима на год.

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